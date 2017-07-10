МИД Ирана: Смерть 2-летнего ребенка во время последнего противостояния является очень болезненным вопросом

2017-07-10 13:35 | www.apa.az | 5

«Противостояние в Нагорном Карабахе и рост напряженности не приносят выгоду ни народам региона, ни нам».

Об этом на пресс-конференции заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми в ответ на вопрос корреспондента АПА о смерти 2-летней Захры, которая погибла в результате артобстрела ВС Армении.

Б.Касеми напомнил, что Иран является самой близкой к этому региону страной: «После распада Советского Союза в 90-х годах – с момента обострения обстановки в Нагорном Карабахе Иран выступил в качестве посредника и несколько месяцев старался стабилизировать ситуацию в регионе. Сегодня рост напряженности и столкновения не приносят выгоду ни Азербайджану, ни Армении. К сожалению, иностранные элементы в определенные моменты стараются усилить напряженность в регионе, что служит усугублению разногласий. Мы сожалеем о произошедшем недавно событии и надеемся, что станем свидетелями обеспечения стабильности в регионе. Мы тоже будем стараться для этого».

Б.Касеми выразил надежду, что Минская группа более серьезно будет выполнять свои обязательства: «К сожалению, во время последнего противостояния были убиты двухлетний ребенок и женщина. Это очень болезненный вопрос. Посол Ирана в Азербайджане рассказал о позиции нашей страны по этому вопросу. Наша позиция ясна. Мы против любого шага, который усиливает напряженность. Надеемся, что нашим рекомендациям последуют. Если мы можем что-то сделать для разрядки напряженности, то конечно же мы это сделаем».