Президент Ильхам Алиев и госсекретарь США обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта (ФОТО) (версия 2)

2017-07-10 13:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Стамбуле с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей стран в различных сферах, в том числе в сферах политики и энергетики.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил позицию Азербайджана в связи с урегулированием этого конфликта, проинформировал о последней военной провокации Армении на линии соприкосновения войск.

Глава государства рассказал о работах, проводимых в связи с реализацией проекта «Южный газовый коридор».

Рекс Тиллерсон отметил, что США и впредь будут оказывать поддержку реализации этого проекта.

Президент Ильхам Алиев попросил Рекса Тиллерсона передать его признательность Президенту США Дональду Трампу за поздравительное послание, направленное по случаю открытия ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия". Глава государства расценил это послание как поддержку США энергетической политики Азербайджана, в частности проекта «Южный газовый коридор».

Государственный секретарь США высоко оценил деятельность Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане, а также роль страны в этих операциях как транспортного и логистического коридора.

Во время беседы также были обсуждены политические и экономические реформы, проводимые в стране, вопросы, связанные с развитием демократии.