Saudi Aramco инвестирует в добычу нефти 300 млрд. долларов

2017-07-10 13:40 | www.apa.az | 7

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует инвестировать в ближайшие 10 лет почти 300 миллиардов долларов в нефтяную добычу.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Prime, об этом в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле заявил гендиректор компании Амин Нассер.

Он также уточнил, что инвестиции компании будут направлены не только на добычу нефти, но и на резервные мощности, а также на разведку традиционных и нетрадиционных запасов природного газа.

По его словам, в течение следующего десятилетия Aramco удвоит добычу газа, до 650 миллионов кубометров, благодаря чему около 70% электроэнергии в стране будет производиться из газа. Нассер отметил, что это максимальный показатель среди всех стран G20.



В ходе выступления Нассер также подчеркнул, что нефтяная отрасль еще долгие годы будет занимать центральное место в энергетике, поскольку переход к альтернативным источникам топлива будет «долгим и сложным».

Saudi Aramco основана в 1933 году.



