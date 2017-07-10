Президент Ильхам Алиев: «С усилением Турции усиливается и Азербайджан»

2017-07-10 13:57 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на официальной церемонии открытия XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня Турция обладает большой мощью на мировом масштабе, по многим вопросам мировой повестки решающее слово принадлежит Турции.

«Все эти успехи были достигнуты под лидерством моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня Турция стремительно развивается, под лидерством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла славный путь. Сегодняшнее заседание является проявлением этого. С усилением Турции усиливается и Азербайджан. Воспользовавшись случаем, хочу передать турецкому народа приветствия братьев и сестер из Азербайджана», - подчеркнул Ильхам Алиев.