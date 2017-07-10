МИД Ирана: Обострение ситуации в Нагорном Карабахе не выгодно ни Азербайджану, ни Армении

2017-07-10 13:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Обострение ситуации в Нагорном Карабахе не выгодно ни Азербайджану, ни Армении, сказал в понедельник пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасыми.

Он отметил, что позиция Ирана по нагорно-карабахскому конфликту ясна. «Мы против эскалации ситуации в зоне конфликта. Порой складывается впечатление, что силы извне хотят вмешаться в вопрос, и заинтересованы в обострении ситуации. Мы сожалеем об этом, и надеемся, что страны региона приложат совместные усилия для деэскалации в регионе», - сказал Гасыми.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фархад Данешвар. Текст: Кямаля Сеидова)