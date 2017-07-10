Премьер-министр: «Турция, Грузия и Азербайджан продемонстрировали миру важность регионального сотрудничества»

2017-07-10 14:02 | www.apa.az | 5

«Газопроводами Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, реализуемыми совместно с Азербайджаном и Грузией, мы продемонстрировали миру важность регионального сотрудничества».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе выступления на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Он отметил, что в настоящее время в рамках проекта «Южный газовый коридор» 3 страны реализуют TANAP. «С вводом в эксплуатацию в следующем году TANAP Турция ежегодно будет закупать у Азербайджана 6 млрд. кубометров газа. С 2020 года посредством TANAP в Европу будет экспортироваться 10 млрд. кубометров газа. Азербайджанский газ по TAP, который является частью «Южного газового коридора», можно будет поставлять в Европу».



