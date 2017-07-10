Президент Ильхам Алиев: Турция - большая сила в мировом масштабе

2017-07-10 14:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция - большая сила в мировом масштабе, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

«Дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган! Уважаемые дамы и господа! Очень рад, что вновь нахожусь на земле братской Турции. Пользуясь возможностью, желаю братскому турецкому народу мира, благополучия и прогресса. Признателен Президенту Эрдогану за приглашение на это заседание. Также признателен за оказанное мне гостеприимство», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция сегодня является большой силой в мировом масштабе. «Турция обладает решающим словом во многих вопросах мировой повестки», - сказал глава государства.

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