Госсекретарь США Тиллерсон посетит Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию

2017-07-10 14:00 | www.trend.az | 7

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию для встречи с лидерами арабских стран Персидского залива. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает ТАСС.

Визит начинается в понедельник и будет продолжаться четыре дня. Вероятной целью поездки госсекретаря США является поиск решения дипломатического конфликта между Катаром и группой арабских стран, включающей Саудовскую Аравию, полагает Reuters.

В минувший четверг американское дипломатические ведомство сообщило, что в понедельник, 10 июля, Тиллерсон должен прибыть с визитом в Кувейт.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Кувейт предпринимает попытки выступить посредником в разрешении дипломатического конфликта.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". После этого бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.