Объявлено время новых тестовых экзаменов для приема на госслужбу

2017-07-10 14:12 | www.oxu.az | 4

«До сдачи первого экзамена для приема на госслужбу начнется процесс подготовки»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, проведение испытательного и учебного процесса планируется в сентябре, новых же тестовых экзаменов в связи с приемом на госслужбу – в октябре.

М.Аббасзаде отметила, что в связи с приемом на госслужбу все нормативно-правовые акты уже готовы.

З.Г.