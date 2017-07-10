Для Турции энергетические ресурсы не являются источником разногласий и предметом диалога - премьер

2017-07-10 14:01 | www.trend.az | 5

СТАМБУЛ /Trend/ - Для Турции энергетические ресурсы не являются источником разногласий и предметом диалога, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в понедельник на открытии XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), реализуемый при участии Турции и Азербайджана, - наглядный пример успешной энергетической политики Турции", - сказал Йылдырым.

По его словам, Турция и Азербайджан также реализируют такие важные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан. Йылдырым отметил, что Турция всегда выступает за диверсификацию энергоресурсов.

Газотранспортный маршрут "Турецкий поток" также является важным проектом для Турции", - сказал премьер.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Трубопровод ТАР будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

(Автор: Сеймур Алиев, Руфиз Хафизоглу)

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