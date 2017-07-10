Президент Азербайджана: «Эти проекты заново перекроили энергетическую карту мира»

2017-07-10 14:19 | www.apa.az | 3

«Турция и Азербайджан поддерживают друг друга во всех вопросах, наше сотрудничество многовекторное и охватывает все области. Единство Турция-Азербайджан в энергетической сфере дает возможность реализовать много важных стратегических проектов».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на официальной церемонии открытия XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что среди этих проектов следует отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект TANAP: «Эти проекты заново перекроили энергетическую карту не только нашего региона, но и всего мира. Азербайджан древний нефтяной край. На самом деле мы считаем, что Азербайджан является родиной нефти. Потому что в мире впервые добыча нефти промышленным способом была осуществлена в 1846 году в Баку. Спустя сто лет в середине XX века впервые в мире азербайджанские нефтяники осуществили добычу нефти в азербайджанском секторе Каспия. Однако в те времена Азербайджан не был независимой страной, и мы не могли полностью использовать наши богатства. В годы независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы, своего богатства. В годы независимости этот дар природы начал способствовать развитию нашей страны и росту благосостояния народа. В первые годы независимости в 1994 году Азербайджан впервые открыл Каспийское море для вложения инвестиций иностранцами. С 1994 года в нефтяную промышленность Азербайджана начали поступать большие инвестиции. 1994 год также является знаменательным, потому что в этом году был подписан «Контракт века», который сегодня играет основную роль в заполнении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан».