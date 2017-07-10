В Гяндже спортсмен убил человека – ОБНОВЛЕНО

2017-07-10 14:23 | www.oxu.az | 4

Федерация Кикбоксинга Азербайджана распространила информацию о спортсмене, убившем 39-летнего мужчину в Гяндже.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в информации говорится, что у Эльданиза Мамедова не было никаких достижений в области спорта:

«У нас есть список чемпионов. Имени Эльданиза Мамедова там нет».

11:57

Стало известно, что человека, труп которого был найден в Гяндже, убил двукратный чемпион мира.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, труп жителя Гянджи Рамина Адиль оглу Оруджова 1978 г.р. был обнаружен близ рынка Sərçə в Кяпязском районе города. Кяпязское районное управление полиции было проинформировано местными жителями.

Труп был передан в Объединение судебной экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения на обследование. Во время осмотра на трупе были обнаружены следы насилия и избиения.

Гянджинская городская прокуратура незамедлительно провела оперативно-розыскные мероприятия. Был задержан подозреваемый в совершении преступления житель города Эльданиз Мамедов 1994 г.р.

Стало известно, что вечером в одной из чайных в Кяпязском районе между Р. Оруджовым и Э.Мамедовым возник спор. Э.Мамедов избил Р.Оруджова.

Получивший тяжкие травмы Р. Оруджов потерял сознание, его тело было обнаружено утром местными жителями.

По факту Гянджинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 126.3.

Э.А.

