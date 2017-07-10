В Гяндже жестоко избили продавцов цветочного магазина – ВИДЕО

2017-07-10 14:36 | www.oxu.az | 6

Главное управление полиции (ГУП) Гянджи прокомментировало распространенную в соцсетях видеозапись жестокого избиения продавцов цветочного магазина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, в ГУП Гянджи сообщили, что в соцсетях видеозапись представляют как сделанную 9 июля 2017 года, но это ложь.

«На самом деле это запись драки, произошедшей 2 июля этого года на улице Бахеддина в цветочном магазине. В ходе нападения были избиты продавцы магазина – 44-летний Исвендер Сеидов и его 41-летний брат Анар Сеидов. По факту уже начато разбирательство, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемых», - подчеркнули в управлении.

Э.А.