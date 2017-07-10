Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для участников программы Applab

2017-07-10 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, проводит обучающие семинары для участников программы Applab, направленные на обеспечение их устойчивого развития. Участники 7 проектов, разрабатывающихся в инкубационном центре компании, смогут повысить свою квалификацию, посетив тренинги посвященные следующим темам:

- Мастер-класс по Питчингу

- Интенсивный курс по Концепции Trend а

- Интенсивный курс Ознакомление с «Блок-чейнами»

- Интенсивный курс по Развитию Связей с Инвесторами

- Курс по Поддержанию Продуктивной Команды

- Интенсивный курс по Развитию Стратегии и Коммерциализации

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования. В целом, программа включает в себя 28 часов обучения.

Данные тренинги, организованы совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны, по предоставлению таких услуг как тренинги, аттестация и консалтинг.

Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне. В рамках этой программы, молодые разработчики могут пользоваться всеми преимуществами офиса «AppLab», расположенного на третьем этаже, на улице У. Гаджибекова 48 (рядом с парком Сахиль), оснащённого столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставляет молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55