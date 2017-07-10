В Баку пройдет конференция “Музеи, коллекции и наследие промышленности”

2017-07-10 14:30 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 4-6 октября пройдёт международная конференция комитета İCMAH под названием “Музеи, коллекции и наследие промышленности” при совместном участии Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Азербайджанского национального комитета Международного музейного совета (İCOM), сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Комитет Археологии и Истории (İCMAH), созданный в 1947 году, является одним из основных комитетов İCOM. Одним из основных функций этого комитета является установление взаимосвязи с археологическими и историческими музеями, а также с сотрудниками музеев по всему миру. В конференции выступят представители различных музеев.

Сессии будут проводиться по 4 темам.

Промышленная археология. В этой сессии раскрывается археология ежедневно производимых товаров, охватывающих все периоды человечества.

Музеи промышленной коллекции. Эта сессия охватывает промышленные инструменты и последовательные аспекты всех продуктов, а так же археологический сборник.

Музеификация промышленной коллекции. Обсуждение, демонстрации и исследования археологических промышленных продуктов.

Музеи и промышленные здания. Обсуждение возможности использования культурных зданий в качестве музеев, а также использование промышленной производительности. Вторая часть - это использование археологических и исторических зданий как музей.

Семинары (Workshop)

О концепции, обнаруженной в Ичери шехер, новой бани - реставрация и использование

Семинар о новом музее спорта и его коллекциях

Варианты реставрации древних памятников для представления общественности

Более подробно на сайте http://network.icom.museum/icmah

Для участия icom.azerbaijan.secretariat@gmail.com и a.hecer@yahoo.com. Последний срок отправления лекций 30 июля.

Участие в конференции не оплачивается.

(Автор: Вугар Иманов)