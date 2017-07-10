Столтенберг: «НАТО стоит на стороне Украины и никогда не признает аннексию Крыма»

2017-07-10 15:21 | www.apa.az | 4

«Организация Североатлантического договора стоит на стороне Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией».

Как сообщает АПА со ссылкой на UNIAN, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия заседания Комиссии Украина-НАТО. «Мы искренне ценим многочисленный вклад Украины в работу Альянса в течение последних двух десятилетий. Украина является единственной страной-партнером, которая участвует во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистан и Косово. Мы также тут для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашего государства».

Й.Столтенберг сказал, что Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины: «НАТО и страны Альянса стоят на вашей стороне. Страны Альянса не признают и никогда не признают нелегитимной и незаконной аннексии Крыма Россией. Нас и дальше беспокоит ситуация на востоке Украины, которая уже унесла тысячи жизней».

Генсек отметил, что Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме, и наблюдатели ОБСЕ получить полный безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине.