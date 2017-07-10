Президент Ильхам Алиев принял участие в XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле (ФОТО) ( версия 2)

2017-07-10 14:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В понедельник в рамках XXII Всемирного нефтяного конгресса, организатором которого является Стамбул, состоялось мероприятие президентов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Всемирный нефтяной конгресс, являющийся одним из крупнейших и авторитетных мероприятий нефтегазовой промышленности, проводится раз в три года. В 22-м Всемирном нефтяном конгрессе, организованном в Стамбуле под девизом «Мосты в энергетическое будущее», принимают участие 50 министров, более 5 тысяч представителей государств и руководителей компаний свыше 100 стран.

Всемирный нефтяной совет, являющийся главным организатором конгресса, создан в 1933 году. Всемирный нефтяной совет – международная платформа, где обсуждаются важные вопросы и принимаются решения, связанные с нефтегазовой промышленностью. Всемирный нефтяной совет, являющийся нейтральным и неполитическим образованием, осуществляет деятельность в области внедрения научных новшеств в этой сфере, технологического и информационного обмена, использования нефтяных ресурсов мира для устойчивого и всеобщего благосостояния. Всемирный нефтяной совет, который объединяет 70 стран-членов, охватывает 96 процентов нефтегазовых производителей и потребителей мира.