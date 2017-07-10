Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяет реализовать многие важные стратегические проекты (версия 2)

2017-07-10 14:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяет реализовать многие важные стратегические проекты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

«Дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган! Уважаемые дамы и господа! Очень рад, что вновь нахожусь на земле братской Турции. Пользуясь возможностью, желаю братскому турецкому народу мира, благополучия и прогресса. Я признателен Президенту Эрдогану за приглашение на это мероприятие. Также признателен за оказанное мне гостеприимство», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция сегодня является большой силой в мировом масштабе. «Турция обладает решающим словом во многих вопросах мировой повестки. Все эти успехи были достигнуты под лидерством моего брата Президента Эрдогана. Сегодня Турция успешно, стремительно развивается. Турция прошла очень большой и славный путь под лидерством Президента Эрдогана. И сегодняшнее заседание является олицетворением этого. По мере усиления Турции, усиливаемся и мы, радуемся и мы. Пользуясь возможностью, передаю братскому турецкому народу искренние приветствия от всех азербайджанских братьев и сестер», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан рядом друг с другом во всех вопросах. «Наше сотрудничество многогранно и охватывает все сферы, в том числе турецко-азербайджанское единство, сотрудничество в энергетической сфере позволяет реализовать многие важные стратегические проекты. Среди них особо хотел бы отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект TANAP», - сказал глава государства.

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