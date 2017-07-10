Порошенко: «Украина и НАТО начали дискуссии по плану членства»

2017-07-10 15:34 | www.apa.az | 7

«Киев и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий по членству в Альянсе для Украины».

Как сообщает АПА со ссылкой на UNIAN, об этом сегодня в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО.

По его словам, Украина четко определила свою политическое будущее в сфере безопасности: «Верховная Рада проголосовала, а я, как президент подписал закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной безопасности. Мы считаем необходимым начало дискуссии о введении Плана действий по членству. Наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением приняты».

Порошенко также заявил, что Украина пока не собирается немедленно подавать заявку на членство в НАТО.

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать только сама Украина и страны-члены Альянса, никакая третья сторона не имеет права вмешиваться в этот процесс.