Самолет экстренно сел из-за драки мужа с женой на борту

2017-07-10 15:23 | www.oxu.az | 4

Пассажирский лайнер лоукостера Jet2.com, следующий по маршруту из Лондона на испанский остров Гран-Канария, направили на экстренную посадку из-за драки пассажиров на борту.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Daily Star.

Авиадебоширами оказались двое супругов, которые решили выяснить отношения вскоре после взлёта.

Словесная перепалка и взаимные оскорбления очень скоро переросли в потасовку. Разъярённую пару пытались разнять и бортпроводники, и другие пассажиры, однако разойтись миром по разные стороны самолёта они не согласились.

Чтобы ненадолго утихомирить драчунов, экипажу пришлось применить силу, а также совершить экстренную посадку в одном из аэропортов Португалии. Там супругов уже ожидали полицейские.

Семейную пару сняли с рейса и внесли в чёрный список британского лоукостера. Кроме того, авиакомпания намерена подать на хулиганов в суд, чтобы выбить компенсацию за полуторачасовую задержку рейса из Португалии в Испанию.

Н.О.