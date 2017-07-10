Кофейни Starbucks в Азербайджане гордятся тем, что все партнеры имеют сертификат «Знатока Кофе»

2017-07-10 15:30 | www.oxu.az | 4

Кофейная страсть в Азербайджане, как и во всем мире, растет вместе со Starbucks, кофейня Starbucks с оправданной гордостью за всех своих сертифицированных «Знатоков Кофе» стала неизменным предпочтением для тех, кто выбрал кофе как образ своей жизни.

Кофейня Starbucks приветствует любителей кофе в своих четырех отдельных филиалах в Баку – в Port Baku, 28 Mall, Ganjlik Mall и на «Торговой», при этом Азербайджану удалось стать первой и единственной страной, где все партнеры (сотрудники) в зоне ЕМЕА являются сертифицированными «Знатоками Кофе».

Таким образом, кофейне Starbucks Азербайджан присвоено звание «Black Apron». Звание «Black Apron» - «Черный Фартук» означает, что все работающие в кофейне бариста имеют сертификат «Знатока Кофе».

Образцовые партнеры (сотрудники) Starbucks: «Знатоки Кофе» бариста

Эксперты-знатоки кофе Starbucks добровольно взяли на себя обязательства быть источником информации и примером в области кофе культуры, высококачественных зерен кофе Starbucks и стандартов Starbucks. «Знатоки Кофе» носят фартуки с логотипом - белая сирена на черном фоне и фактически являются образцовыми партнерами как в качестве профессионального знатока, так и в качестве источника информации и передатчика информации. Кроме того, кофе-семинарами и разработанными проектами обеспечиваются обмен знаниями и опытом, которые заложены в основу деятельности «Знатока Кофе» и улучшение качества напитков.

Как стать «Знатоком Кофе»?

Для того чтобы начать процесс «Знатока Кофе», каждый должен проработать в Starbucks как минимум в течение 6 месяцев. Процесс обучения «Знатока Кофе» продолжается в среднем 8-12 недель. Каждый партнер (сотрудник) в этом процессе получает подробную информацию о таких темах, как «история кофе», «выращивание и география кофе», «искусство обжарки и смешивания кофе Starbucks» и развивает способность передавать их соответствующим образом. Партнерам (сотрудникам), успешно завершившим процесс обучения, выдается сертификат «Знатока Кофе».

Самая лучшая в мире сеть кофеен с 1971 года

Будучи индивидуальным торговым брендом и крупнейшим в мире поставщиком и производителем кофе, Starbucks в 1971 году начал свой путь в одной из кофеен американского города Сиэтл, в которой реализовались особые виды кофе. На сегодняшний день, предоставляя услуги своим посетителям в свыше чем 33.000 точек по всему миру Starbucks со своим более чем 46-летним опытом, закупая после отбора производимые по всему миру 100% высококачественные зерна кофе «арабика», предлагает своим посетителям кофе с особой методикой обжарки.

87.000 вариантов различных напитков...

Во всех своих кофейнях по всему миру Starbucks, наряду с различными видами кофе, в основе которых используется горячий и холодный эспрессо, приготовленный из самых высококачественных в мире зерен кофе «арабика», своим посетителям также предлагает специальные виды чая Starbucks, различные виды напитков Frappuccino®, а также свыше 30 различных видов фильтрованных или прессованных кофейных напитков, которые изготавливаются приблизительно из 15 видов различных сортов кофейных зерен. Вместе с приготовлением каждого напитка, осуществляемым в соответствии с требованиями посетителей и использованием вариантов с добавлением молока, сиропа, и возможностями выбора холодного или горячего сервиса, в кофейнях Starbucks в общей сложности имеется около 87.000 вариантов различных напитков.

Осуществляя поставки кофейных зерен из трех основных мировых зон выращивания кофе, Starbucks выполняет закупку кофейных зерен только 100% кофе «арабика» из 30 стран, расположенных в Латинской Америке, Африке, Аравийском полуострове и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наиболее излюбленными и предпочитаемыми азербайджанскими любителями кофе видами кофейных напитков Starbucks являются кофе Латте (Caffè Latte), Капуччино (Cappuccino) и карамельный Маккиато (CaramelMacchiato). Кроме того, проявляя нескрываемый интерес к новым видам кофейных напитков, азербайджанские посетители с большим удовольствием, особенно в жаркие летние дни, потребляют особый напиток Frappuccino, который предлагается кофейней Starbucks в качестве сезонного напитка.

Starbucks приглашает любителей кофе в свои кофейни, чтобы разделить с ними свой опыт, также можно посетить страницу Starbucks в Интернете по адресу www.starbucks.com.