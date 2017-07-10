IV Игры исламской солидарности глазами азербайджанских фотографов

2017-07-10 14:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - 11 июля в Музейном центре в Баку состоится открытие фотовыставки "IV Игры исламской солидарности глазами азербайджанских фотографов", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Выставка пройдет при организации министерства молодежи и спорта Азербайджана и Объединения фотографов Азербайджана. В экспозиции будут представлены около 200 работ 52 фотографов.

IV Игр исламской солидарности "Баку-2017" состоялись 12-22 мая в Баку.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей. Игры проходили на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями.

(Автор: Джани Бабаева)