Совместный российско-азербайджанский театральный проект покорил Санкт-Петербург

2017-07-10 14:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Санкт-Петербургский театр «Ковчег», вернувшись с гастролей в Баку, решил ближе познакомить культурную столицу России с азербайджанским театром и литературой. О том, как проходит знакомство, журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева рассказала директор театра Ольга Лучицкая.

- Вы решила начать с поэтического вечера. Как актеры отнеслись к идее представить публике азербайджанскую лирику? Как они выбирали, кто и что будет читать?

- Отнеслись с большим интересом, тем более, что это молодые актёры, для которых Азербайджан – это иностранное государство и азербайджанская поэзия не знакома совсем. Когда начали знакомиться с материалом, с азербайджанскими поэтами, стихами… быстро поняли, что говорим мы на разных языках, но чувствуем схоже… С выбором поэтов нам помогли народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова и её ученик, актёр Бакинского ТЮЗа Эшгин Гулиев, который представлял в поэтической программе азербайджанскую сторону и познакомил нас с азербайджанской театральной общественностью. Он по праву является соавтором проекта с азербайджанской стороны. Режиссёр программы Людмила Манонина-Петрович предложила актёрам сделать лирическую историю, любуясь мелодичностью стиха, которая чувствуется даже в переводе, и все сразу согласились… Эшгин Гулиев предложил азербайджанские песни – и дело закипело!.

- Расскажите, какое впечатление произвел, на Ваш взгляд, азербайджанский поэтический вечер на питерского зрителя?

- Вечер проходил 25 мая, это время, когда в школах проходит последний звонок, а театральный сезон подошёл к концу, но зал был полон. Среди зрителей были петербуржцы и русского, и азербайджанского происхождения… Для многих было открытием, что переводчиками стихов на русский были известные петербургские поэты Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юнна Мориц, Михаил Светлов и другие. Также в программе прозвучала поэзия Есенина, Лермонтова, Шекспира на азербайджанском и русском языках. Зрители долго не отпускали артистов с площадки, а после были трогательные отклики в соцсетях. Еще была статья-разбор нашего друга Гасана Масимова. А представитель совета негосударственных театров СТД РФ в Санкт-Петербурге Марина Старовойтова даже попросила повторить программу в Доме Актёра в новом театральном сезоне в начале октября. Это был успех, всё состоялось!

- Каким образом определилась программа сотрудничества Вашего и азербайджанского театров?

- Мы приехали в Баку с предложением о гастролях, хотели показать «Последний срок» по повести Валентина Распутина. А Русскому театру захотелось увидеть и детский репертуар – так появились в программе «Сказки для Ёжика». А потом возникла и пьеса азербайджанского драматурга Камала Абдулы «Ты плохой мальчик» – вместе с актёром Эшгином Гулиевым. Эта пьеса – начало работы театра с азербайджанскими современными драматургами. На роли двух главных героев найдены прекрасные исполнители, работа интересна режиссеру, а репетиции проходят «с огоньком»! Мы все настроены позитивно и ждём новых и благодарных зрителей.