Ильхам Алиев: Нефть может принести как выгоды, так и проблемы

2017-07-10 15:37 | www.oxu.az | 7

«Обычно не богатые нефтью страны думают о том, хоть бы у них была нефть, и они воспользовались этим. Однако нефть может принести как выгоды, так и проблемы, стать головной болью».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

«Это зависит от того, как вы используете эту нефть. Мы всегда стараемся превратить нефтяные доходы в человеческий капитал, использовать эти средства прозрачно. Нефтяной фонд Азербайджана является одним из самых прозрачных в мире, за что был удостоен награды ООН. Первое условие – полная прозрачность. Общественность подробно информируется о накопленных средствах нефтяного фонда», - добавил глава государства.

Н.О.