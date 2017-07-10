Самый мощный в истории Парижа ливень затопил метро

2017-07-10 14:54 | www.trend.az | 6

Количество осадков, выпавших в Париже в воскресенье вечером за один час, стало рекордным за всю историю наблюдений во французской столице, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В Париже в воскресенье за один час выпало 49 миллиметров осадков, что равняется средней июльской норме за три недели.

Предыдущий рекорд составлял 47 миллиметров осадков и был зафиксирован 2 июля 1995 года.

Ливень вызвал затопление в парижском метро, почти 20 станций которого были закрыты. Утром в понедельник закрытыми остаются три станции.