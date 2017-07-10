Благодаря TANAP и другим проектам Турция становится важным энергетическим центром региона - Эрдоган

2017-07-10 15:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Благодаря таким важным проектам, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, Турция становится важным энергетическим центром региона, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на открытии XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

«Чтобы стать сильной страной, нужно иметь энергетические ресурсы в значительном объеме или же участвовать в энергетических маршрутах. Эти проекты будут способствовать усилению роли Турции как энергетического коридора», - сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, энергетические ресурсы сегодня, к большому сожалению, становятся причиной столкновений, в то время как Турция с первого дня выступает за то, чтобы они стали предметом диалога.

Президент Эрдоган заявил о поддержке реализации также других энергетических проектов. "Турецкий поток" так же является одним из важных проектов", - сказал он.

Президент Турции отметил, что со строительством АЭС «Аккую» и «Синоп» страна уменьшит свою энергозависимость извне.

«Турция нацелена на то, чтобы стать энергетическим центром региона», - сказал Эрдоган.

Отметим, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Трубопровод ТАР будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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