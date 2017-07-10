Скончался молодой вратарь сборной Сьерра-Леоне по футболу

2017-07-10 15:48 | www.oxu.az | 4

Голкипер сборной Сьерра-Леоне по футболу Альхаджи Дауда Конте скончался на 26-м году жизни из-за болезни, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Футболист неоднократно вызывался в национальную команду своей страны, но не сыграл за нее ни одного матча. Его дебют в сборной был запланирован на матч отборочного турнира Кубка африканских наций против команды Кении в июне, но на поле он не вышел из-за недомогания. Как выяснилось, оно было связано с болезнью, приведшей к кончине спортсмена. Какая именно болезнь – не сообщается.

«Конте не впечатлял в последнее время, потому что с ним было что-то не так. Я даже сказал об этом своему помощнику и это заставило меня отстранить его от работы», - приводятся слова главного тренера сборной Сьерра-Леоне Джона Кейстера.

«У него были хорошие способности вратаря, чтобы быть в составе сборной», - сказал тренер.

Н.О.