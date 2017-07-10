Стало известно, кто снёс в Ясамале «Родник шехида» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ + ФОТО

2017-07-10 15:56 | www.oxu.az | 4

Стало известно, кто снёс в Ясамале «Родник шехида», воздвигнутый в честь героически погибшего в боях за Карабах Аллахвердиева Мухаммеда Шуруллы оглу.

Согласно информации, поступившей в Oxu.Az из Исполнительной власти Ясамальского района, родник был снесен родным братом шехида.

Было отмечено, что временно исполняющий обязанности главы ИВ Ясамальского района Самед Исламов побывал на месте, где снесен родник:

«В ходе разбирательств выяснилось, что владелец объекта - брат шехида, перенес родник в другое место. По мнению брата, родник в честь шехида должен быть установлен на более видном месте. С братом шехида была проведена воспитательная работа».

В ИВ отметили, что «Родник шехида» будет возвращен на прежнее место:

«Учитывая, что данный поступок совершил брат шехида, серьёзного наказания не предусмотрено».

11:27

В Ясамале снесли «Родник шехида», воздвигнутый в честь героически погибшего в боях за Карабах Аллахвердиева Мухаммеда Шуруллы оглу. На месте родника была открыта шашлычная - пивная «Карабах».

Временно исполняющий обязанности главы ИВ Ясамальского района Самед Исламов сообщил Oxu.Az, что в связи с этим вопросом даны соответствующие поручения.

«Мы узнали о сносе «Родника шехида» из интернета. Это обеспокоило и нас. Мы уже начали разбирательство в связи с этим вопросом. Мы разберемся в произошедшем, затем и вас информируем об этом», - отметил он.

19:00 (09.07.2017)

Сегодня сотрудник сайта Oxu.Az отправился в Ясамальский район для уточнения информации насчет сноса памятника «Родник шехида».

Как передает Oxu.Az, родник действительно был снесен.

Хоть мы и попытались найти причину, но не смогли добиться никакого результата. Наш сотрудник подвергся давлению и оскорблениям со стороны работников объекта.

Сотрудник шашлычной, представившийся как Гаджи, заявил, что для сноса родника и строительства объекта не было получено никакого разрешения, все работы проводятся самовольно.

В связи с произошедшим было совершено обращение в правоохранительные органы.

Мы будет держать данное происшествие на повестке дня.

18:49

Памятник-родник шехиду в Ясамальском районе столицы был снесен, а на его месте построили шашлычную.

Как передает Oxu.Az, родник находился на территории на пересечении улиц Талыблы и Шарифзаде в Ясамальском районе.

В информации отмечается, что на данной территории был воздвигнут памятник родник в честь героически погибшего в боях за Карабах Аллахвердиева Мухаммеда Шуруллы оглы. Недавно часть территории была захвачена и открыта шашлычная «Карабах».

В конце мая воздвигнутый в честь шехида памятник-родник был снесен за одну ночь, на месте были поставлены столы, относящиеся к шашлычной.

Несмотря на неоднократный протест местных жителей, предприниматель и работники этого места запугивают людей, обходятся с ними агрессивно», - говорится в письме, поступившем в редакцию от одного из читателей.

Зульфия Гурбанова, Азер Мамедов