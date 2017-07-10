Президент Ильхам Алиев встретился с главами государств и правительств стран, участвующих в XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле (ФОТО) (версия 2)

2017-07-10 15:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В понедельник до начала XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле состоялась короткая беседа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, премьер-министром Албании Эди Рамом, премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком и президентом Всемирного нефтяного конгресса Джозефом Тотом.