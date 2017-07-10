Иран готов предпринять ответные меры против неуместных действий США - МИД

2017-07-10 15:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Иран готов реагировать против неуместных действий США, сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми , добавив, что Дональд Трамп и администрация США не имеют права нарушить ядерную сделку.

Как сообщает IRNA, пресс-секретарь МИД Ирана на своем еженедельном брифинге в понедельник сказал, что учитывая различные аспекты ядерной сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка), президент и администрация США не имеют права в одностороннем порядке стремиться нарушить ядерное соглашение.



«Поэтому США сосредоточены в основном на политических, экономических и психологических законопроектах против Ирана и заинтересованы нейтрализовать позитивные результаты ядерной сделки», добавил Гасеми .



По его словам, США немеренны нейтрализовать результаты сделки Ирана с Западом в экономической области.



«Сегодня наша страна больше, чем когда-либо готова предпринять ответные меры против неуместных действий США», пояснил он.



Гасеми также отметил, что вскоре будет совместная комиссия по ядерной ссделке.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева)