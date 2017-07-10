Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяют реализовать многие важные стратегические проекты (версия 3)

2017-07-10 15:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяет реализовать многие важные стратегические проекты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"Дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган! Уважаемые дамы и господа! Очень рад, что вновь нахожусь на земле братской Турции. Пользуясь возможностью, желаю братскому турецкому народу мира, благополучия и прогресса. Я признателен Президенту Эрдогану за приглашение на это мероприятие. Также признателен за оказанное мне гостеприимство", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция сегодня является большой силой в мировом масштабе. "Турция обладает решающим словом во многих вопросах мировой повестки. Все эти успехи были достигнуты под лидерством моего брата Президента Эрдогана. Сегодня Турция успешно, стремительно развивается. Турция прошла очень большой и славный путь под лидерством Президента Эрдогана. И сегодняшнее заседание является олицетворением этого. По мере усиления Турции, усиливаемся и мы, радуемся и мы. Пользуясь возможностью, передаю братскому турецкому народу искренние приветствия от всех азербайджанских братьев и сестер", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан рядом друг с другом во всех вопросах. "Наше сотрудничество многогранно и охватывает все сферы, в том числе турецко-азербайджанское единство, сотрудничество в энергетической сфере позволяет реализовать многие важные стратегические проекты. Среди них особо хотел бы отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект TANAP. Эти проекты перекраивают энергетическую карту не только нашего региона, но и мира", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что Азербайджан - древний нефтяной край.

«Действительно, мы считаем, что Азербайджан – родина нефти. Потому что впервые нефть промышленным способом была добыта именно в Азербайджане, в Баку, в 1846 году. Через одно столетие, то есть в середине ХХ века, вновь впервые в мире нефть в азербайджанском секторе Каспийского моря была добыта азербайджанскими нефтяниками. Однако тогда Азербайджан не был свободным, и мы не могли полностью пользоваться природными ресурсами. В период независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы, своих природных богатств, и в период независимости эти природные ресурсы стали служить развитию страны, улучшению благосостояния народа», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в первые годы независимости - с 1994 года Азербайджан впервые открыл Каспийское море для иностранных инвесторов и начиная с 1994 года Азербайджан стал вкладывать крупные инвестиции в нефтяной сектор.

«1994 год также знаменательная дата, потому что в том году был подписан «Контракт века», который играет основную роль в заполнении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Затем в Азербайджане было открыто очень богатое газовое месторождение - месторождение «Шах Дениз». Запасы этого месторождения - 1,2 триллиона кубометров. Оно одно из самых крупных газовых месторождений в мировом масштабе и сегодня составляет основу ресурсной базы «Южного газового коридора». Таким образом, в современный период Азербайджан стал уже страной, добывающей и экспортирующей нефть и газ. Наша страна должна была построить нефте- и газопроводы, чтобы выйти на мировые рынки, поскольку у нас нет непосредственного выхода на мировые рынки. С этой целью в 2006 году был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и в 2007 году - газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. До этого несколькими годами ранее был построен нефтепровод Баку-Супса, соединивший Каспийское море с Черным морем. Таким образом, была создана достаточно большая сеть для поставки природных ресурсов Азербайджана на мировые рынки. В 2006 году вместе с моим братом Президентом Эрдоганом мы приняли участие в открытии нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда мы думали о будущих планах, обменивались мнениями. С того времени и по сегодняшний день реализовались все наши планы. Потому что сегодня мы работаем над таким мегапроектом, как «Южный газовый коридор». Его основа также была заложена в Турции, в Стамбуле. В 2012 году совместно с моим братом, Президентом Эрдоганом мы подписали соглашение о проекте TANAP. Проект TANAP - основа «Южного газового коридора». Именно после него начались работы по всем другим направлениям, и сегодня проект «Южный газовый коридор» успешно реализуется», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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