Глава МИД Туркменистана совершит визит в Узбекистан

2017-07-10 15:34 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетит Узбекистан 11-12 июля с визитом, сообщила в понедельник пресс-служба узбекского МИД.

По данным МИД, главу МИД Туркменистана примет президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

«В программе визита туркменской делегации - встречи и переговоры в правительстве и министерстве иностранных дел», - говорится в сообщении.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)