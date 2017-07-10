Азербайджанец избил украинского военного – ФОТО

2017-07-10 16:12 | www.oxu.az | 4

В Ровно уроженец Азербайджана избил мужчину, оказавшегося украинским военным.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Ровно в Facebook.

После драки 36-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными ушибами и ссадинами лица, а также закрытой черепно-мозговой травмой.

Жена потерпевшего объяснила, что конфликт произошел в одном из городских кафе. Словесная перепалка переросла в драку, в которую вмешались его друзья. После нанесения телесных повреждений обидчик скрылся в неизвестном направлении.

Позже патрульные установили личность правонарушителя. Им оказался 23-летний гражданин Азербайджана. Полицейские задержали иностранца и доставили в городской отдел полиции для дачи объяснений по делу.

Как выяснилось позже, причиной конфликта между мужчинами стала девушка.

Напомним, ранее стало известно о том, что на одном из продуктовых рынков Киева расстреляли уроженцев Азербайджана.

Н.О.