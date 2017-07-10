Творческий вечер Джейхуна Аллахвердиева – от Сирии до вершин классического мастерства (ВИДЕО)

2017-07-10 15:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, 14 июля в 19.00, состоится творческий вечер заслуженного деятеля искусств, лауреата международных конкурсов Джейхуна Аллахвердиева, сообщает Trend Life.

На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Фахраддина Керимова и Азербайджанская государственная хоровая капелла, солист – заслуженная артистка Гюльназ Исмаилова (сопрано).

Концертная программа организована телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

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Родился Джейхун Аллахвердиев в Сумгайыте, там же окончил и музыкальную школу. Еще тогда он писал небольшие музыкальные сочинения, которые в дальнейшем будут исполняться на музыкальных конкурсах и фестивалях. Девятилетним мальчиком он благодаря своему дяде-таристу, который в то время уже закончил консерваторию, познакомился с маэстро Ниязи. С благословения маэстро молодой музыкант в 1986 году отправляется в Сирию на фестиваль, где сам исполнил свои фортепианные сочинения, - это при том, что у него тогда не было даже среднего музыкального образования. На фортепианное отделение Музыкального училища им. Асафа Зейналлы он поступил уже после фестиваля, в том же году. Одновременно факультативно занимался композицией в классе Фаига Нагиева. И уже на следующий год завоевал первое место на Международном конкурсе пианистов в Тирасполе.

Будучи студентом Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), он учился сразу на двух отделениях: с 1990 - на композиторском, по классу профессора Арифа Меликова, а с 1992 - фортепианного (класс педагога Эльмиры Алиевой), которые завершил с отличием. Интересно, что его дипломная работа на кафедре композиции - четырехчастная Первая симфония «Азербайджан» не раз исполнялась Государственным симфоническим оркестром. С красным дипломом он закончил и фортепианное отделение, оставив о себе добрую память у педагогов. Да и сам он благодарный ученик.

Еще в годы учебы в консерватории Джейхун одно из написанных им произведений "Сонату для фортепиано" посвятил народному артисту Арифу Меликову, на кафедре которого учился и в аспирантуре. Ему же посвящена и "Вторая симфония". Сегодня Джейхун Аллахвердиев и сам воспитывает новое поколение композиторов: с 1999 года работает преподавателем в Бакинской музыкальной консерватории имени Узеира Гаджибейли на кафедре композиции, а с 2005 года - на должности доцента. И, конечно, продолжает заниматься творчеством. В 2002 году он создал свой фортепианный концерт, к которому он шел многие годы. В последующие годы им были написаны симфонические эскизы «Mяnzяrя» («Пейзаж») для камерного оркестра, Фантазия для фортепиано и оркестра (на темах Фикрета Амирова) и обработки народных песен для голоса и фортепиано, которые были записаны на CD и DVD, и другие классические произведения, которые исполнялись на ведущих мировых сценах.

(Автор: Вугар Иманов)