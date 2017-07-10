Население ЕС за год увеличилось на 1,5 млн. за счет мигрантов

2017-07-10 15:47 | www.trend.az | 4

Население Европейского союза за год увеличилось на 1,5 млн. человек преимущественно за счет мигрантов. Такие данные приводит европейская статистическая служба Евростат в понедельник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 января 2017 года население Евросоюза составляло 511,8 млн. человек по сравнению с 510,3 млн 1 января 2016 года», - сообщили в Евростате.

В 2016 году в ЕС зафиксировано примерно одинаковое количество родившихся и умерших (по 5,1 млн.). Это означает, что естественная смена населения ЕС была нейтральной.

«Поэтому изменение численности населения (положительное, на 1,5 млн. жителей) обусловлено миграцией», - отмечают в Евростате.

Германия является наиболее населенной среди стран ЕС - 82,8 млн. жителей (или 16,2% от общего населения ЕС на 1 января 2017 года). Далее по количеству населения идут Франция (67 млн. или 13,1%), Великобритания (65,8 млн. или 12,9%), Италия (60,6 млн. или 11,8%), Испания (46,5 млн. или 9,1%) и Польша (38,0 млн. или 7,4%).

«Остальные государства-члены имеют долю от менее 1,5% до 4% от всего населения ЕС», - отмечают в Евростате.

В течение 2016 года численность населения увеличилось в 18 странах-членах ЕС и уменьшилась в десяти.

Наибольший прирост наблюдался в Люксембурге (+ 19,8% на 1 тыс. жителей), Швеции (+14,5%), на Мальте (+13,8%), Ирландии (+10,6%) и Австрии (9,5%). Напротив, уменьшение населения наблюдается в Литве (-14,2%), Латвии (-9,6%), Хорватии (-8,7%), Болгарии (-7,3%) и Румынии (-6,2%).