С 2020 года в школах Таджикистана будет введено 12-летнее обучение

2017-07-10 15:50 | www.trend.az | 4

С 2020 года общеобразовательные школы Таджикистана перейдут на двенадцатилетнее обучение. Об этом на встрече с журналистами 10 июля в Душанбе заявил Министр образования и науки Республики Таджикистан Нуриддин Саид, передает НИАТ «Ховар».

Он отметил, что переход к 12-летнему образованию будет протекать постепенно, в течение нескольких лет. По его словам, главным пунктом школьной реформы должно стать внедрение профильного обучения. В новой концепции предусмотрено 3 уровня полного среднего образования — начальное образование, базовое среднее образование и профильное среднее образование.

Напомним, что к 12-летнему обучению в Таджикистане готовятся уже несколько лет. В связи с этим за последние годы в Таджикистане построено и реконструировано более одной тысячи школ. В частности, с начала текущего года за счет всех имеющихся источников финансирования было построено и сдано в эксплуатацию 10 общеобразовательных школ на 4340 посадочных мест.

Ввести 12-летнюю систему обучения в средних школах предложил Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон во время ежегодного Послания к Парламенту республики. Глава государства отметил, что до перехода на новую модель образования все учебные заведения страны должны быть обеспечены профессиональными педагогами.

В настоящее время соседние страны — Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан уже перешли на 12-летнюю систему образования. Согласно этой модели, дети пойдут в школу в шестилетнем возрасте.