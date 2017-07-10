Армения должна прекратить обстрел мирных азербайджанцев - депутат Бундестага

2017-07-10 15:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армения должна прекратить обстрел мирных жителей, сказал в своем заявлении депутат Бундестага от христианско-демократического союза Патрик Сенсбург в связи с армянской провокацией в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которой погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна жительница села получила тяжелое ранение.

«Известие о гибели двухлетней девочки и ее бабушки потрясло меня. Это зверство, совершенное армянскими оккупантами, привело к тяжелым последствиям», - сказал депутат.

Сенсбург призвал стороны вернуться к мирным переговорам по урегулированию конфликта. По его словам, необходимо положить конец обстрелу мирных жителей.

Единственным решением конфликта может быть вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют принятые по конфликту резолюции СБ ООН, считает парламентарий.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)