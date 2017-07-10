Полковник МНБ лишен звания и свободы на 12 лет

2017-07-10 16:37 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому В.Алекберов лишен свободы на 12 лет. Кроме того, суд вынес специальное решение о лишении Вюсала Алекберова звания полковника.

Приговором суда, имущество В.Алекберова будет конфисковано и передано потерпевшему Акифу Гурбанову.

Гражданские иски других потерпевших не были удовлетворены.

На основании жалобы потерпевших суд направил в прокуратуру представление для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ Мовлана Шихалиева.

Отметим, В.Алекберов обвиняется по статье 311 (получение взятки) и другим статьям УК Азербайджана.