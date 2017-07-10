Беларусь и Ирак планируют развивать сотрудничество в медицине

2017-07-10 15:59 | www.trend.az | 6

Беларусь и Ирак планируют развивать сотрудничество в медицине. Об этом заявил журналистам в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Андрей Савиных, который сегодня принял участие в семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент Белта.

Здравоохранение может стать одним из перспективных направлений сотрудничества двух стран, считает посол. "После визита министра здравоохранения Беларуси в Ирак стороны договорились о поставке в эту страну белорусских лекарств. Кроме того, на платной основе часть иракских пациентов будет приезжать на лечение в Беларусь", - проинформировал он.

Обсуждается возможность оказания Ираку помощи в развитии госпиталей в благоприятных районах страны. "В том числе речь шла о выезде туда белорусских врачей и проведении ими различных операций. Это серьезная основа для контакта между нашими странами", - добавил Андрей Савиных.

Беларусь также готова принимать иракских студентов в медицинские высшие учебные заведения.

В целом взаимодействие в области подготовки кадров может стать приоритетом в партнерстве между странами, резюмировал посол.