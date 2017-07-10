В Азербайджане допустившие нарушения в сфере госслужбы будут привлечены к ответственности - Малейка Аббасзаде

2017-07-10 16:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должна быть гибкая система приема на государственную службу. Каждому представителю молодежи необходимо предоставлять возможность, чтобы он строил свою карьеру в той сфере, в которой хочет, сказала в понедельник председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

"И наша основанная цель - привлекать в эту сферу больше способной молодежи", - сказала Аббасзаде, выступая на конференции «Совершенствование деятельности государственных органов по применению законодательства о государственной службе».

Информируя о предстоящих мерах, которые ГЭЦ предпримет по правильному применению законодательства о государственной службе, в том числе правилах этического поведения и устранении нарушений, Аббасзаде добавила, что ГЭЦ регулярно будет проверять выполнение законодательства и, в случае выявления нарушений, будет делать представления государственным органам и должностным лицам для их устранения.

«Наряду с этим информация о нарушениях будет представлена Президенту Азербайджана, они будут включены в годовой отчет, и ответственные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)