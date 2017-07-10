Новый президент Монголии вступил в должность

2017-07-10 16:33 | www.oxu.az | 4

Халтмаагийн Баттулга официально вступил в должность президента Монголии, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Торжественная церемония инаугурации прошла в Государственной резиденции в присутствии депутатов, главы Конституционного суда, других кандидатов, участвовавших в президентских выборах 2017 года, и иностранных дипломатов.

В своей речи новый президент пообещал, в частности, уделить внимание вопросам развития внешних связей и расширению дружеских отношений с Китаем и Россией во всех направлениях.

Н.О.