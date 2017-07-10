Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами

2017-07-10 16:45 | www.oxu.az | 4

Бывшая сотрудника компании Facebook Мэри Лу Джепсен, которая в настоящее время является главой подразделения по дисплейным технологиям Oculus, намерена заниматься новым проектом в области систем формирования изображений, передает Oxu.Az со ссылкой на Engadget.

В планах у нее - создание компактного носимого устройства, которое способно выполнять функции магнитно-резонансного томографа. Это может впоследствии помочь лечить серьезные недуги, а также использовать силу мысли, к примеру, для взаимодействия с компьютерными системами.

Кроме того, этот девайс, по задумке создательницы, должен помочь людям обмениваться мыслями.

Будущий гаджет должен представлять собой шапочку с вшитыми в нее гибкими дисплеями, с помощью которых можно будет задействовать инфракрасное излучение и изучать человеческий мозг.

Н.О.