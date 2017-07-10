85% грузов из Азии в Европу может проходить через Казахстан

2017-07-10 16:13 | www.trend.az | 4

Казахстан является самой активной страной, сотрудничающей с Китаем в транзитной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера мы слышали очень хороший факт, который господин Аскар Мамин упомянул: Казахстан - самая активная страна в мире, которая работает с Китаем. Заключены договоры с 17 провинциями по перевозке грузов из Китая в Европу. Конечно, мы должны это использовать и договорились вчера сотрудничать с Казахстаном, чтобы грузы могли идти в Скандинавию и другие европейские страны», - сказал на пресс-конференции президент Латвийской железной дороги Эдвин Берзиньш в павильоне Латвии на территории международной выставки ЭКСПО-2017.

Он отметил, что Казахстан всегда был существенным партнером для Латвийской железной дороги. В настоящее время роль Казахстана и сотрудничества с ним увеличивается в связи с глобальными переменами и конкуренцией на рынке в транзитной отрасли.

Эдвин Берзиньш считает, что 85% всех грузов из Азии в Европу может проходить через Казахстан уже в скором будущем.

«Тенденция последних лет: мы видим то, что мы должны больше сотрудничать с казахстанскими железными дорогами, чтобы использовать ворота Казахстана в Азию и Латвии как ворота в Европу и скандинавские страны», - добавил он.