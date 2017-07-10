Допустившие нарушения в сфере госслужбы будут привлечены к ответственности

2017-07-10 16:54 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане должна быть гибкая система приема на государственную службу. Каждому представителю молодежи необходимо предоставлять возможность, чтобы он строил свою карьеру в той сфере, в которой хочет».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на конференции «Совершенствование деятельности государственных органов по применению законодательства о государственной службе».

«Наша основанная цель - привлекать в эту сферу больше способной молодежи», - сказала Аббасзаде.

Информируя о предстоящих мерах, которые ГЭЦ предпримет по правильному применению законодательства о государственной службе, в том числе правилах этического поведения и устранении нарушений, Аббасзаде добавила, что ГЭЦ регулярно будет проверять выполнение законодательства и, в случае выявления нарушений, будет делать представления государственным органам и должностным лицам для их устранения.

«Наряду с этим информация о нарушениях будет представлена президенту Азербайджана, они будут включены в годовой отчет, и ответственные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности», - сказала Аббасзаде.