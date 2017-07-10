Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяют реализовать многие важные стратегические проекты (версия 4)

2017-07-10 16:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяет реализовать многие важные стратегические проекты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"Дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган! Уважаемые дамы и господа! Очень рад, что вновь нахожусь на земле братской Турции. Пользуясь возможностью, желаю братскому турецкому народу мира, благополучия и прогресса. Я признателен Президенту Эрдогану за приглашение на это мероприятие. Также признателен за оказанное мне гостеприимство", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция сегодня является большой силой в мировом масштабе. "Турция обладает решающим словом во многих вопросах мировой повестки. Все эти успехи были достигнуты под лидерством моего брата Президента Эрдогана. Сегодня Турция успешно, стремительно развивается. Турция прошла очень большой и славный путь под лидерством Президента Эрдогана. И сегодняшнее заседание является олицетворением этого. По мере усиления Турции, усиливаемся и мы, радуемся и мы. Пользуясь возможностью, передаю братскому турецкому народу искренние приветствия от всех азербайджанских братьев и сестер", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан рядом друг с другом во всех вопросах. "Наше сотрудничество многогранно и охватывает все сферы, в том числе турецко-азербайджанское единство, сотрудничество в энергетической сфере позволяет реализовать многие важные стратегические проекты. Среди них особо хотел бы отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект TANAP. Эти проекты перекраивают энергетическую карту не только нашего региона, но и мира", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что Азербайджан - древний нефтяной край.

"Действительно, мы считаем, что Азербайджан – родина нефти. Потому что впервые нефть промышленным способом была добыта именно в Азербайджане, в Баку, в 1846 году. Через одно столетие, то есть в середине ХХ века, вновь впервые в мире нефть в азербайджанском секторе Каспийского моря была добыта азербайджанскими нефтяниками. Однако тогда Азербайджан не был свободным, и мы не могли полностью пользоваться природными ресурсами. В период независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы, своих природных богатств, и в период независимости эти природные ресурсы стали служить развитию страны, улучшению благосостояния народа", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в первые годы независимости - с 1994 года Азербайджан впервые открыл Каспийское море для иностранных инвесторов и начиная с 1994 года Азербайджан стал вкладывать крупные инвестиции в нефтяной сектор.

"1994 год также знаменательная дата, потому что в том году был подписан "Контракт века", который играет основную роль в заполнении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Затем в Азербайджане было открыто очень богатое газовое месторождение - месторождение "Шах Дениз". Запасы этого месторождения - 1,2 триллиона кубометров. Оно одно из самых крупных газовых месторождений в мировом масштабе и сегодня составляет основу ресурсной базы "Южного газового коридора". Таким образом, в современный период Азербайджан стал уже страной, добывающей и экспортирующей нефть и газ. Наша страна должна была построить нефте- и газопроводы, чтобы выйти на мировые рынки, поскольку у нас нет непосредственного выхода на мировые рынки. С этой целью в 2006 году был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и в 2007 году - газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. До этого несколькими годами ранее был построен нефтепровод Баку-Супса, соединивший Каспийское море с Черным морем. Таким образом, была создана достаточно большая сеть для поставки природных ресурсов Азербайджана на мировые рынки. В 2006 году вместе с моим братом Президентом Эрдоганом мы приняли участие в открытии нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда мы думали о будущих планах, обменивались мнениями. С того времени и по сегодняшний день реализовались все наши планы. Потому что сегодня мы работаем над таким мегапроектом, как "Южный газовый коридор". Его основа также была заложена в Турции, в Стамбуле. В 2012 году совместно с моим братом, Президентом Эрдоганом мы подписали соглашение о проекте TANAP. Проект TANAP - основа "Южного газового коридора". Именно после него начались работы по всем другим направлениям, и сегодня проект "Южный газовый коридор" успешно реализуется", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что этот проект состоит из четырех частей.

«Первая часть – газовое месторождение «Шах Дениз». Здесь реализация проекта «Шах Дениз-2» доведена уже до 93 процентов, в ближайшие месяцы завершится полностью. Вторая часть - Южнокавказский трубопровод - газопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией. Здесь работы завершены на уровне 87 процентов. Третья и самая главная часть – газопровод TANAP, и здесь уровень завершения 77 процентов, и в следующем году мы будем отмечать выполнение этого проекта. Наконец, четвертая часть – Трансадриатической трубопровод, здесь уровень исполнения 44 процента. Все эти четыре важных проекта составляют «Южный газовый коридор». Для реализации этого проекта требуется 40 миллиардов долларов, и большая часть этих средств уже инвестирована», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, доказанные запасы газа в Азербайджане - 2,6 триллиона кубометров, и в последующие годы, в течение десятилетий, азербайджанский газ удовлетворит потребности как стран региона, так и европейских государств.

«В реализации «Южного газового коридора» участвуют семь стран: Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. В ближайшее время к «Южному газовому коридору» могут присоединиться три балканские страны, и в этом направлении проводятся соответствующие работы. То есть, мы расширяем географию этого проекта и в будущем можем расширить еще больше. Потому что это инициатива, приносящая пользу каждой стране. И реализация этого проекта показывает, что участвующие здесь все страны и компании получают прибыль. Мы создали такой прекрасный формат сотрудничества, что и производитель, то есть Азербайджан, и транзитные страны, и потребители работают здесь на основе общих интересов. Именно баланс, равновесие этих интересов приводят к успешной реализации этого большого проекта. Потому что здесь достаточно много технических, финансовых, экономических и политических вопросов. Сегодня уже можно сказать, что проект «Южный газовый коридор» будет успешно реализован и Азербайджан после этого долгие годы будет обеспечивать природным газом и страны региона, и европейские государства», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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