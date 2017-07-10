Профессора БВШН призывают международные институты принять реальные меры для прекращения армянской оккупации

2017-07-10 16:16 | www.trend.az | 4

Группа профессоров Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) направила обращение в авторитетные международные организации, в том числе в ООН, ОБСЕ, Минскую группу ОБСЕ и Совет Европы, в связи с жестоким убийством двухлетней Захры, которая погибла в результате артобстрела Вооруженных сил Армении. В обращении говорится:

Убийство не в чем неповинных людей: двухлетнего ребенка и пожилой женщины является военным преступлением, в очередной раз совершенным армянскими вооруженными силами в отношении мирного населения Азербайджана, и ответственность за него полностью ложится на политическое руководство Армении.

Армянские минометы и гранатометы берут на прицел детей буквально в преддверии встречи «Большой двадцатки». Сепаратисты бросают вызов всему цивилизованному миру. Продолжающиеся преднамеренные нападения на азербайджанское гражданское население и гражданскую собственность представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и прав человека. Действия сепаратистов, их нескончаемые провокации встречают растущее недовольство все большего числа политиков разных стран.

Международные институты должны принять реальные меры для прекращения армянской оккупации, вывода оккупационных войск из признанных мировым сообществом территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах, и установления мира в регионе. Бесконечным конфликтам нет места в цивилизованном мире. Мы требуем, чтобы Армения прекратила приносить в жертву гражданское население нашей страны во имя своих необоснованных и незаконных территориальных притензий к Азербайджану.

Убийствам невинных людей, бесчеловечным актам должен быть положен конец. Каждая человеческая жизнь бесценна, каждый человек уникален, и убийство человека, тем более невинного ребенка - преступление против человечности.

ООН, ОБСЕ, Западные страны, особенно мировые державы, должны обуздать агрессора, старающегося всеми силами сохранить статус-кво в регионе. Мы, считаем, что авторитетные международные организации должны уважать свои решения о признании территориальной целостности Азербайджана и о безусловном выводе оккупационной армии Армении с нашей земли. Если этого не случится, такие провокации будут продолжаться, что в итоге вынудит Азербайджан применить военную силу для устранения статус-кво.