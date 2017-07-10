Стали известны подробности смерти 5-летней дочери азербайджанского певца – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-10 17:00 | www.oxu.az | 7

В минувший уикенд в семье азербайджанского исполнителя Пярвина Лятифова, популярность которому принес проект Azeri Star, произошла трагедия – скончалась 5-летняя дочь Гюляр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, по первичной информации, девочка ушла из жизни в результате сердечной недостаточности, но сейчас стали известны новые подробности смерти малолетнего ребенка.

Состояние здоровья 5-летней Гюляр ухудшилось после завтрака, на который девочка съела манную кашу, после чего девочка вышла на балкон, где упала в обморок – была вызвана скорая помощь, но ребенок скончался по дороге в больницу от судорог, вызванных приступом аллергии.

12:49 (08.07.2017)

Азербайджанский певец Пярвин Лятифов понес тяжелую утрату.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, вчера ночью скончалась 5-летняя дочь П.Лятифова.

По словам близких, ребенка с приступом судороги вчера доставили в детскую больницу №2 имени Гара Гараева, но врачи не смогли спасти жизнь девочки.

Отметим, что П.Лятифов в 2011 году женился на своей двоюродной сестре.

А.С.

