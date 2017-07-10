Кыргызстан и Швейцария обсудили вопросы сотрудничества

2017-07-10 16:19 | www.trend.az | 7

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял Федерального советника, министра финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурер. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает КНИА «Кабар».

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отмечена важность продолжения последовательно развивающегося кыргызско-швейцарского диалога.

Маурер поделился позитивными впечатлениями от Кыргызстана, отметил схожесть двух стран, и высказался за активизацию двустороннего сотрудничества.

Кроме того, на встрече было уделено внимание проблемным вопросам сотрудничества Кыргызстана с Всемирным банком и Международным валютным фондом, касающиеся выделения средств на поддержку бюджета страны. В частности, была выражена озабоченность в связи с затягиванием в Жогорку Кенеше рассмотрения и принятия закона о введении НДС на зерно.

Атамбаев поблагодарил швейцарскую сторону за оказываемую поддержку реформам в различных сферах, нацеленных на продвижение демократии, в особенности за помощь в совершенствовании избирательного процесса. Глава государства отметил, что благодаря поддержке Кыргызстану удалось провести чистые и транспарентные парламентские выборы в 2015 году с использованием биометрических данных, что придает уверенности стране в подготовке предстоящих президентских выборов.