Завтра в Баку будет ветрено

2017-07-10 16:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем - 28-32, в Баку ночью – 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 60-65 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

Завтра в большинстве районов Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, в некоторых горных и предгорных районах западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью 20-25, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

С 11 по 13 июля в некоторых районах временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, в горах возможен град. Западный ветер местами усилится. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)