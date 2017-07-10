Полковник МНБ лишен звания и свободы

2017-07-10 17:09 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу находящегося под арестом бывшего начальника отдела Следственного управления упраздненного МНБ Вусала Алекперова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому В.Алекперов лишен свободы на 12 лет. Кроме того, суд вынес специальное решение о лишении Вусала Алекперова звания полковника.

Приговором суда, имущество В.Алекперова было конфисковано и передано потерпевшему Акифу Гурбанову.

Гражданские иски других потерпевших не были удовлетворены.

На основании жалобы потерпевших суд направил в прокуратуру представление для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ Мовлана Шихалиева.

Отметим, В.Алекперов обвиняется по статье 311 (получение взятки) и другим статьям УК Азербайджана.

З.Г.